Séjour La Peyre Dordogne Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC Sauvagnac Catégories d’évènement: Charente

Sauvagnac

Séjour La Peyre Dordogne Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC, 12 juillet 2021, Sauvagnac. Séjour La Peyre Dordogne 12 et 16 juillet 2021 Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC

850 euros / enfant

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC SAUVAGNAC Sauvagnac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine Séjour de 5 jours pour 30 enfants issus de plusieurs quartiers de la ville.

Séjour à dominante cirque avec un stage sur 4 jours. La moitié du public est issu des quartiers dits prioritaires.

Ces séjours ont une dominante initiation aux arts du cirque mais aussi découverte du milieu rural et des métiers qui s’y rapportent. Visite de la ferme, rencontre avec un agriculteur et un éleveur bovin pour faire découvrir leur métier aux enfants.

Le centre dispose aussi de toutes les installations et des animateurs diplômés pour proposer des activés adaptées aux enfants. Une piscine, des poneys, un domaine de plusieurs hectares pour les grands jeux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T07:00:00+02:00

2021-07-16T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Sauvagnac Autres Lieu Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC Adresse SAUVAGNAC Ville Sauvagnac Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC Sauvagnac Departement Charente

Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC Sauvagnac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauvagnac/

Séjour La Peyre Dordogne Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC 2021-07-12 was last modified: by Séjour La Peyre Dordogne Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC 12 juillet 2021 Centre de vacances de la ville de Vitry sur Seine 16310 SAUVAGNAC Sauvagnac Sauvagnac

Sauvagnac Charente