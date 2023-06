Colos apprenantes à Daglan Centre de vacances de la ville de Saint-Denis Daglan, 24 juillet 2023, Daglan.

Le centre de Dagaln est situé dans le Périgord Noir en Dordogne, une région connue pour ses châteaux, ses sites préhistoriques, ses villages médiévaux, ses paysages et sa gastronomie.

Le centre est entouré par le Céou, une petite rivière qui se jette dans la Dordogne.

L’environnement naturel permet aux enfants de profiter d’activités sportives en pleine nature avec la possibilité de pratiquer de l’escalade, du canoë, du tir à l’arc, de l’accro-branche, de la randonnée, et des courses d’orientation.

Ce dispositif, participe à l’intégration du public des quartiers prioritaires de la ville, en favorisant la mixité sociale et le vivre ensemble. Ce séjour de vacances sera en mesure d’organiser les activités par groupe respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Durant ce séjour, la priorité sera donnée à la remobilisation et au renforcement des compétences et des connaissances des enfants et des jeunes autour des nombreuses visites touristiques.

De nombreuses activités seront organisées autour du sport et plus particulièrement autour de de la thématique des jeux Olympiques 2024 (olympiades, parcours, journée à thème, initiation au vélo ou parcours vélo).

Un budget supplémentaire a été alloué à l’organisation de ce séjour pour conduire des activités autour de la spéléologie (science qui étudie les cavernes).

