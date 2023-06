Colos apprenantes à Fondettes Centre de vacances de la ville de Saint-Denis Château de Taillé Fondettes, 2 août 2023, Fondettes.

Colos apprenantes à Fondettes 2 – 7 août Centre de vacances de la ville de Saint-Denis Château de Taillé

Les centres de vacances de la ville de Saint-Denis jouent plus que jamais leur fonction sociale en cette période de déconfinement. Ils offrent aux enfants et aux jeunes de la ville l’occasion d’être au grand air en pratiquant des activités sportives, artistiques, culturelles, autour de l’environnement, dans un cadre sécurisé et agréable.

Le centre de Fondettes est situé à 5kms de Tours en Indre-et-Loire à proximité des bords de Loire et de ses nombreux châteaux classés au patrimoine mondiale de L’Unesco. Le centre s’étend sur 40 hectares, les espaces boisés et de verdures autour du château laissent aux enfants de nombreuses possibilités de jeux et d’aventure en toute sécurité.

L’environnement naturel permet aux enfants de profiter d’activités sportives en pleine nature autour de la piscine et de l’étang.

Ce dispositif, participe à l’intégration du public des quartiers prioritaires de la ville, en favorisant la mixité sociale et le vivre ensemble. Ce séjour de vacances sera en mesure d’organiser les activités par groupe respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Durant ce séjour, la priorité sera donnée à la remobilisation et au renforcement des compétences et des connaissances des enfants et des jeunes autour des nombreuses visites touristiques.

De nombreuses activités seront organisées autour du sport et plus particulièrement autour de de la thématique des jeux Olympiques 2024 (olympiades, parcours, journée à thème, initiation au vélo ou parcours vélo).

Des défis et aventures en équipe avec des trottinettes cross électrique sont prévus ainsi que la descente de la Loire en Canoë.

Centre de vacances de la ville de Saint-Denis Château de Taillé 54 rue de Morienne 37 230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ville-saint-denis.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0149337094 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T08:00:00+02:00 – 2023-08-02T20:00:00+02:00

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T20:00:00+02:00

©Aiman SAAD ELLAOUI