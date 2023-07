Sport & Citoyennete Centre de vacances de la ville de Saint Denis 1A, Avenue des Mimosas 85270 Saint-Hilaire de Riez Saint-Hilaire-de-Riez, 8 juillet 2023, Saint-Hilaire-de-Riez.

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Les Espaces jeunes parisiens proposent un séjour de vacances de 7 nuits dans le Poitou Charente. La région est connue pour ses belles plages et son long littoral cyclable réaménagé dans le respect de l’environnement.

Le séjour se déroulera du samedi 08 juillet au samedi 15 juillet 2023. Il s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 17 ans.

Le nombre de place est limité à 24 participants.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives et de loisirs, le plus possible en plein air, et des temps d’apprentissage avec des modules pédagogiques de sensibilisation – en lien avec le sport ( santé, nutrition, bien-être, citoyenneté…) – animés et encadrés par des professionnels.

