NATURE ET AVENTURE centre de vacances de la ville de nanterre domaine d’Hautefeuille Malicorne, 7 juillet 2023, Malicorne.

Elles sont tournées vers la connaissance de la nature et sa protection : grands jeux, repas-trappeur, construction de cabanes, exploration de la forêt, pêche dans l’étang, randonnées à vélo et courses d’orientation. Les enfants qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une initiation à l’astronomie. Encadrée par un intervenant spécialisé, cette activité leur permet de comprendre et d’observer le ciel de façon ludique. Ils apprennent notamment à utiliser un télescope et passent la « petite ours », leur premier diplôme d’astronomie. Les plus grands vivront un programme différent, à leur rythme, en organisant eux-mêmes les activités avec leurs animateurs, notamment en préparant un départ en camping. Également au programme pour tous : VTT, baignade dans la piscine, cuisine et pâtisserie, nuits en camping ou bivouac sous tipis pour les plus jeunes.

centre de vacances de la ville de nanterre domaine d’Hautefeuille 4 rue de la louée orée en puisay Malicorne 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.nanterre.fr »}]

