La Tremblade

Entre terre et mer centre de vacances de la ville de Malakoff, 1 août 2021, La Tremblade. Entre terre et mer 2 – 16 août 2021 centre de vacances de la ville de Malakoff dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. centre de vacances de la ville de Malakoff 17390 LA TREMBLADE La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Le centre est situé près du célèbre bassin de Marennes Oléron. Il bénéficie à la fois de l’air iodé de l’Atlantique et de l’effet apaisant de l’immense forêt de pins qui le sépare de l’océan. La propriété s’étend sur un domaine de 24 hectares de prairies et de parties boisées.

A 40 km de Royan, à l’embouchure de la Seudre dans la forêt de la Coubre face à l’Ile d’Oléron Celui-ci est composé :

– de trois bâtiments pouvant accueillir chacun trente enfants en chambres de 4 ou 5 lits. Chacun de ces bâtiments comporte des sanitaires, salle d’eau, une pièce « lingerie » et une salle d’activités.

-d’un bâtiment comprenant la cuisine, les bureaux de direction et d’économat, ainsi qu’un self avec trois salles de restaurant. Quand le temps le permet, les enfants mangent sur une terrasse ombragée.

-d’un bâtiment comprenant l’infirmerie et une salle polyvalente

2021-08-02T00:00:00+02:00

2021-08-16T23:59:00+02:00

