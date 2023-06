Aventure au pays des volcans Centre de vacances de la Ville de Limoges Super Lioran, 7 juillet 2023, Super Lioran.

Aventure au pays des volcans 8 – 14 juillet Centre de vacances de la Ville de Limoges 192,50€

Niché au cœur du Cantal, Le Lioran est idéal pour tous les enfants en quête de nouvelles sensations !

Partez à la découverte d’une nature préservée et venez vivre des aventures atypiques comme une randonnée semi-nocturne en montagne avec la frontale, une balade aquatique au cœur des gorges de l’Alagnon ou sortez votre boite à outils pour fabriquer votre cabane.

Sans oublier les animations programmées par les animateurs et la sortie au lac de Renac près d’Aurillac pour se rafraichir un peu.

Hébergement et restauration au Centre de vacances Municipal du Lioran

Centre de vacances de la Ville de Limoges Le Lioran Super Lioran 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « alsh.sejours@limoges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 61 26 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T00:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:58:00+02:00

montagne Cantal

Ville de Limoges