Aventure-toi sur la planète Cezais 4 – 17 août Centre de vacances de la ville de Bonneuil-sur-Marne – Château de la Place – 85410 – Cezais Réservé aux enfants de la ville de Bonneuil-sur-Marne. paiement en fonction du quotient de la ville. Coût réel du séjour : 703€ prise en charge par la ville entre 90% et 50%.

Patrimoine de la ville de Bonneuil, le centre de vacances Sarah Arlès de la ville est implanté à 70 Km des côtes vendéennes, il tient une place importante dans le cœur des Bonneuillois, petits et grands.

Les enfants pourront profiter pendant 14 jours des bienfaits de la campagne, dans le domaine où la qualité de l’accueil, les activités, le respect du rythme et des besoins de l’enfant sont privilégiés.

Les enfants pourront vivre le séjour de leur choix en fonction de leurs centres d’intérêt. Les groupes seront constitués par tranche d’âge pour tous les moments de la vie quotidienne. Ils partageront des moments communs avec leurs camarades, comme des journées festives, des soirées dansantes et diverses sorties.

Lors de ces séjours les projets d’animation labellisés « colos apprenantes » seront ponctués d’activités sportives et de découvertes, d’ateliers autour de la biodiversité et de la nature, des travaux pratiques scientifiques ou techniques, et des jeux d’aventure pour découvrir le patrimoine Vendéen.

L’équipe d’encadrement est constituée en partie d’animateurs de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T06:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

2023-08-17T08:30:00+02:00 – 2023-08-17T23:00:00+02:00

