Aventure-toi sur la planète Cezais Centre de vacances de la ville de Bonneuil-sur-Marne – Château de la Place – 85410 – Cezais Cezais, 10 juillet 2023, Cezais.

Aventure-toi sur la planète Cezais 10 – 23 juillet Centre de vacances de la ville de Bonneuil-sur-Marne – Château de la Place – 85410 – Cezais Réservé aux enfants de la ville de Bonneuil-sur-Marne; paiement en fonction du quotient de la ville. Coût réel du séjour : 703€ prise en charge par la ville entre 90% et 50%.

Patrimoine de la ville de Bonneuil, le centre de vacances Sarah Arlès de la ville est implanté à 70 Km des côtes vendéennes, il tient une place importante dans le cœur des Bonneuillois, petits et grands.

Les enfants pourront profiter pendant 14 jours des bienfaits de la campagne, dans le domaine où la qualité de l’accueil, les activités, le respect du rythme et des besoins de l’enfant sont privilégiés.

Les enfants pourront vivre le séjour de leur choix en fonction de leurs centres d’intérêt. Les groupes seront constitués par tranche d’âge pour tous les moments de la vie quotidienne. Ils partageront des moments communs avec leurs camarades, comme des journées festives, des soirées dansantes et diverses sorties.

Lors de ces séjours les projets d’animation labellisés « colos apprenantes » seront ponctués d’activités sportives et de découvertes, d’ateliers autour de la biodiversité et de la nature, des travaux pratiques scientifiques ou techniques, et des jeux d’aventure pour découvrir le patrimoine Vendéen.

L’équipe d’encadrement est constituée en partie d’animateurs de la ville

Les objectifs du séjour :

Les relations : Etablir des relations claires et saines enfant/adulte, basées sur des notions de respect. Un climat d’ouverture doit être privilégié, afin d’encourager les bonnes relations entre les enfants et avec les adultes. La communication, l’écoute, le dialogue sont à développer pour susciter la curiosité, l’apprentissage, et la bonne humeur pendant le séjour. L’animateur devra valoriser les attitudes positives des enfants, afin d’aider l’enfant à grandir en le responsabilisant et en apprenant l’autonomie.

Des temps de concertation en petit groupe seront systématiquement mis en place en fin de journée « avec des supports ludiques ». Ces temps permettront également d’échanger et de communiquer avec les enfants.

Ces temps ont pour objectifs de :

– Développer le libre arbitre et la « démocratie » participative par les échanges.

– Favoriser l’accès à l’autonomie dans les temps d’activités et tout au long de la journée.

– Mettre à la disposition des enfants les outils nécessaires à la réalisation de leur projet. Une enveloppe budgétaire sera attribuée pour les projets d’enfants réalisés sur le centre.

Son organisation est détaillée et comprend notamment, les moments où il se déroule, le lieu, les méthodes utilisées, les matières abordées, l’encadrement. Plusieurs temps d’échange avec les enfants seront mis en place durant le séjour.

Des bilans en fin d’activité afin d’avoir un retour du groupe présent sur l’activité proposé. Bilan de fin de journée ritualisé sous forme de conseil par groupe ou les idées et projets des enfants seront récoltés. A plusieurs reprises dans le séjours un duo d’enfants choisi par le groupe d’enfants participera à la réunion de régule des animateurs afin d’avoir leur point de vue

La participation des enfants aux activités se fera par inscription la veille entre 9h a 19h

Le personnel : agent de la ville.

L’équipe d’encadrement adhèrent au projet éducatif de territoire et participent à l’élaboration du projet pédagogique établi par le directeur, afin de garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. L’équipe dera constituée de : 1 directeur – 1 adjoint et 9 animateurs.

L’équipe technique constituée : 1 directeur d’équipement – 1 responsbale technqiue – 5 agents techniques – 1 cuisinier et 1 adjoint – 1 factotum.

Transport en car

Centre de vacances de la ville de Bonneuil-sur-Marne – Château de la Place – 85410 – Cezais la place – cezais Cezais 85410 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0145138800 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:59:00+02:00

Séjour vacances à la campagne

Les vacances pour tous