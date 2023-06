A chaque lieu son histoire ! Meschers sur Gironde. CENTRE DE VACANCES DE L ESTAQUE Meschers-sur-Gironde, 2 août 2023, Meschers-sur-Gironde.

Meschers-sur-Gironde est une station balnéaire située dans le Sud-ouest de la Charente-Maritime, sur la côte de Beauté, à l’embouchure de la Gironde. A 300 mètres de la plage, le centre de l’estaque permet d’accueillir le groupe de jeunes au sein d’un espace boisé de 2 hectares. La situation géographique nous permet de proposer un large panel d’activités : découverte du milieu marin, visite des grottes troglodytes de Régulus ou encore de Matata, activités et sports nautiques, balades et baignade sur la plage de Suzac, archéologie… Ce séjour permettra de découvrir le patrimoine culturel de cette région : les carrelets, les grottes de coquillages et la richesse des villages de Charente Maritime. Des actions de sensibilisation seront proposées aux jeunes, pour les faire découvrir les littoraux, les plages, les forêts de pinédes associés à des apprentissages en lien avec l’environnement, le respect des espaces verts et l’importance du respect de la planète.

CENTRE DE VACANCES DE L ESTAQUE 46 allée du Trier Tetu – 17132 Meschers-sur-Gironde Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://centresocialeclate.centres-sociaux.fr/les-lieux/maison-de-quartier-ostrohove-saint-martin-boulogne/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T06:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00

2023-08-11T06:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:00:00+02:00

Découvertes culturelles Sport de nature