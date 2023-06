Des premiers hommes à l’écriture : découvrons la préhistoire Centre de vacances de Fontenille Le Buisson-de-Cadouin, 31 juillet 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

Des premiers hommes à l’écriture : découvrons la préhistoire 31 juillet – 4 août Centre de vacances de Fontenille

Séjour en Dordogne du 31 juillet au 4 août 2023

5 jours et 4 nuits en centre de vacances à Fontenille pour 24 enfants de 7 à 11 ans

Thématique : les hommes à la préhistoire ( mode de vie et environnement des premiers hommes : les outils, l’art, l’alimentation, la chasse et la cueillette, la faune et la flore, … )

Une excursion dans l’histoire de l’humanité, entre culture, zoologie et géologie.

Objectifs pédagogiques du séjour :

– Encourager la découverte et soutenir l’apprentissage par le ludique

– Accompagner le public dans son épanouissement personnel, émotionnel et moral

– Favoriser la notion de bienveillance dans la vie collective et citoyenne

Des visites de qualité avec des guides spécialisés au parc du Thot et à Lascaux.

Des rencontres avec des spécialistes : un géologue au gouffre de Proumeyssac, un biologiste au Bugue et un conférencier des musées nationaux au musée national de la préhistoire des Eysies

Un cadre de vie propice au bien-être : un gîte entièrement privatisé avec sa salle de restauration, sa terrasse, sa salle commune et son espace détente, des repas équilibrés servis en buffet, de grandes chambres, des espaces boisés alentours et de vastes aires de jeux à proximité du gîte et un car et son chauffeur à disopsition sur place.

Un encadrement assuré avec 4 adultes pour 24 enfants dont 3 animatrices professionnelles et 2 personnes formées au PSC 1.

Centre de vacances de Fontenille 24 480 Le Buisson de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:30:00+02:00

culture préhistoire

