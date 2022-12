DÉCOUVERTE DES VILLAGES DE FRANCE PONTCIRQ Centre de vacances de Fontenay sous bois Pontcirq Catégories d’évènement: Lot

DÉCOUVERTE DES VILLAGES DE FRANCE PONTCIRQ
12 – 26 juillet

Tarifs établis au quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances de Fontenay sous bois 46150 PONTCIRQ Pontcirq 46150 Lot Occitanie Le centre de vacances, se situe dans la vallée du Lot dans le Pays de Catus, à quelques kilomètres de Cahors.

Le centre est implanté en pleine nature,sur un immense terrain boisé.

L’hebergement se fait sous tentes aménagées de six places.

Au programme de l’aventure, des découvertes autour de la faune et la flore, du monde rural, de l’histoire et de la culture locale.

Les activités de découverte: des baignades, des cabanes, du canoë, de la spéléologie et un immense espace exterieur qui permet de profiter du grand air et de faire des grands jeux !

Une dimension interactive sera également proposée dans le cadre du projet de séjour favorisant la participation des jeunes.

Age minimum 9
Age maximum 11

