DÉCOUVERTE DES VILLAGES DE FRANCE SAINT SULPICE 24 juillet – 4 août Centre de vacances de Fontenay sous bois Tarifs établis au quotient familial

Le village de Saint Sulpice se situe dans le département du Lot, longeant la vallée du Célé entre Figeac et Saint-Cirq-Lapopie. Le centre de vacances est implanté sur les hauteurs du village et surplombe cette belle vallée aux multiples ressources.

L’hébergement se fera en tentes canadiennes de deux places avec un bâtiment en dur pour la restauration et les sanitaires

Accompagnés par l’équipe d’animation, les jeunes prendront en charge la restauration pendant toute la durée du séjour.

Les activités initieront à la découverte et la pratique de la spéléologie, du canoë-kayak, de la randonnée avec camping en automomie visant la prise de responsabilité des participants.

Centre de vacances de Fontenay sous bois 46160 Saint Sulpice sur Cele Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T07:30:00+02:00 – 2023-07-24T22:30:00+02:00

2023-08-04T08:30:00+02:00 – 2023-08-04T20:00:00+02:00

Fontenay sous bois