Le séjour s’adressera à des enfants Ukrainiens, victimes des conséquences de la guerre qui sévit dans leur pays depuis plus d’une année. Il est organisé dans le cadre d’un jumelage avec la ville de Brovary en Ukraine et du développement des relations de solidarités internationales entre les deux villes.

L’accueil du groupe de jeunes se fera sur notre centre de vacances situé au Grand Bornand en haute savoie au coeur du massif des Aravis.

il sera proposé au cours du séjour des activités d’initiation et de découverte du milieu montagne afin de favoriser un réel dépaysement aux participants le temps du séjour.

Centre de vacances de Fontenay sous bois « Chalet les airelles » 614, route de samance-le Chinaillon 74450 Le Grand Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T08:30:00+02:00 – 2023-08-22T21:00:00+02:00

2023-09-02T08:30:00+02:00 – 2023-09-02T14:00:00+02:00

Fontenay sous bois