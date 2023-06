Grand Bornand « Découverte du milieu montagne » Centre de vacances de Fontenay sous bois « Chalet les airelles » Le Grand-Bornand, 3 août 2023, Le Grand-Bornand.

Grand Bornand « Découverte du milieu montagne » 3 – 17 août Centre de vacances de Fontenay sous bois « Chalet les airelles »

Le séjour s’adresse à un public enfants de 6 à 14 ans de la commune de Fontenay-sous-bois.

Le projet s’inscrit dans une démarche favorisant la découverte du milieu montagne, sa culture et son patrimoine.

Les projets d’activités proposeront la découverte du milieu environnant, la faune et la flore, son équilibre et sa biodiversité. Ils initieront également les participants aux activités plus sportives du milieu montagne et aux activités collectives de jeux, de cohésion de groupe.

Le projet du séjour sera enfin un temps utile aux échanges et à la co-construction : des journées, des temps d’animation, des veillées dans une démarche ouverte et constructive propice à la participation de chacun

Centre de vacances de Fontenay sous bois « Chalet les airelles » 614, route de samance-le Chinaillon 74450 Le Grand Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

2023-08-03T06:30:00+02:00 – 2023-08-03T21:00:00+02:00

2023-08-17T08:30:00+02:00 – 2023-08-17T20:30:00+02:00

Fontenay sous bois