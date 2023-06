SEJOUR A DORRES CENTRE DE VACANCES DE DORRES ANIMACTION Dorres Catégories d’Évènement: Dorres

SEJOUR A DORRES 17 – 21 juillet CENTRE DE VACANCES DE DORRES ANIMACTION Dorres, 17 juillet 2023, Dorres. SEJOUR A DORRES 17 – 21 juillet CENTRE DE VACANCES DE DORRES ANIMACTION Le séjour se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023.

La thématique sera la découverte du milieu de la montagne et plus particulièrement la région des Pyrénées Orientales.

L'équipe d'animation a décidé de créer un fil conducteur pour ce séjour qui sera de réaliser tous les jours des épreuves type « KOH LANTA ». CENTRE DE VACANCES DE DORRES ANIMACTION 66760 DORRES 13 CARRER DE BELL LLOC Dorres 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

Age min 8 Age max 11

