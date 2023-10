Tout Schuss ! Centre de vacances de Chausse Chamborigaud, 26 décembre 2023, Chamborigaud.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet éducatif du centre de loisirs et des activités périscolaires où nous accueillons les jeunes tout au long de l’année.

Ce séjour ouvert aux enfants de 11 à 16 ans, leur permettra de découvrir de nouveaux espaces et de favoriser l’apprentissages de nouvelles compétences. De nombreuses activités seront proposées, notamment artistiques et créatives (confiture de châtaignes, feu de bois.…), mais également sportives (luge, randonnées) permettant de découvrir l’univers de la montage et de la neige.

Il est prévu que les jeunes participent à la gestion et aux taches de la vie quotidienne (préparation des repas, vaisselle, rangement…) pour les impliquer dans l’organisation du séjour.

L’équipe d’animation qui encadre ce séjour accompagne déjà la plupart de ces jeunes tout au long de l’année dans le cadre d’activités ludiques et d’aide aux devoirs.

Notre action vise à remobiliser les jeunes dans leur apprentissages en utilisant une pédagogie ludique et l’échange entre ceux qui entrent au collège et ceux qui y sont déjà.

