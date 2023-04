Festival Forró Champêtre Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux Saint-Michel-l'Observatoire Saint-Michel-l'Observatoire Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Saint-Michel-l'Observatoire

Festival Forró Champêtre Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux, 28 avril 2023, Saint-Michel-l'Observatoire Saint-Michel-l'Observatoire. Saint-Michel-l’Observatoire ,Alpes-de-Haute-Provence , Saint-Michel-l’Observatoire Festival Forró Champêtre EUR Centre de vacances de Biabaux Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux Centre de vacances de Biabaux

2023-04-28 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-01 14:00:00 14:00:00

Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux Centre de vacances de Biabaux

Saint-Michel-l’Observatoire

Alpes-de-Haute-Provence Saint-Michel-l’Observatoire . EUR 10 28 Découvrez le Festival de Danses et Musiques Brésiliennes !

Stages de danse de forró et autres danses populaires brésiliennes, de chant et de musique, bals concerts en soirée et apéros musicaux. Ambiance festive et conviviale garantie ! asso.yalode@gmail.com +33 6 01 73 25 90 Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux Centre de vacances de Biabaux Saint-Michel-l’Observatoire

dernière mise à jour : 2023-03-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Michel-l'Observatoire Autres Lieu Saint-Michel-l'Observatoire Adresse Saint-Michel-l'Observatoire Alpes-de-Haute-Provence Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux Centre de vacances de Biabaux Ville Saint-Michel-l'Observatoire Saint-Michel-l'Observatoire Departement Alpes-de-Haute-Provence Tarif EUR Lieu Ville Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux Centre de vacances de Biabaux Saint-Michel-l'Observatoire

Festival Forró Champêtre Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux 2023-04-28 was last modified: by Festival Forró Champêtre Centre de vacances de Biabaux, chemin de Biabaux Saint-Michel-l'Observatoire 28 avril 2023 Alpes-de-Haute-Provence Centre de vacances de Biabaux Centre de vacances de Biabaux Centre de vacances de Biabaux chemin de Biabaux Saint-Michel-l'Observatoire chemin de Biabaux Saint-Michel-l'Observatoire Alpes-de-Haute-Provence Saint-Michel-l'Observatoire

Saint-Michel-l'Observatoire Saint-Michel-l'Observatoire Alpes-de-Haute-Provence