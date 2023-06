LES PIEDS DANS L’EAU centre de vacances d de la ville de Nanterre Saint-Hilaire-de-Riez, 7 juillet 2023, Saint-Hilaire-de-Riez.

LES PIEDS DANS L’EAU 8 – 17 juillet centre de vacances d de la ville de Nanterre en fonction du quotient familial

L’océan à deux pas permet aux enfants de profiter des baignades en mer, de découvrir le milieu marin et la pêche à pied.

Au programme également du séjour : la tenue d’un vivarium (dans le respect de la faune et de la flore locales), des pique-niques, des grands jeux ou courses d’orientation dans la pinède et la construction de cabanes.

Des promenades à vélo dans les marais et des bivouacs permettent aux enfants de découvrir la région, sa faune, sa flore et son histoire.

Pour les plus de 9 ans, des activités paddle, planche à voile, catamaran ou wakeboard sont pratiquées à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Les plus grands disposent d’un programme dif férent et partent en activités, en mini-camp au bord de la mer ou dans les terres en fonction des projets organisés avec leurs animateurs.

