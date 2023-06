J’peux pas j’ai poney centre de vacances d de la ville de Nanterre Garchy, 8 juillet 2023, Garchy.

J’peux pas j’ai poney 8 – 26 juillet centre de vacances d de la ville de Nanterre En fonction du quotient familial

Les enfants partent à la rencontre des animaux de la ferme, font leurs premières balades à dos de poney et apprennent à les soigner. Au programme également :

découverte de l’environnement (chasse réalisation d’un vivarium, promenades, pique-niques, jeux d’eau, baignades, histoires et contes, activités manuelles, grands jeux.

L’activité poney est également articulée sur l’apprentissage du vocabulaire et de l’anatomie de l’équidé.

Le potager sera l’occasion pour les enfants de découvrir l’évolution des végétaux de la graine à la plante, et du circuit des aliments du potager à l’assiette.

centre de vacances d de la ville de Nanterre rue Albert Thomas Garchy Garchy 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.nanterre.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-26T00:30:00+02:00 – 2023-07-26T23:59:00+02:00