Au contact des animaux centre de vacances d de la ville de Nanterre Garchy

Nièvre

Au contact des animaux 23 et 27 août 2021 centre de vacances d de la ville de Nanterre

sur inscription en fonction du quotient familiale

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique ii;mi;pi centre de vacances d de la ville de Nanterre rue Albert Thomas Garchy Garchy 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté les enfants partent à la rencontre des animaux de la ferme, font leur premiéres balades à dos de poney, font vivre le poulailler, cultuvent le potager et posent des piéges photographiques. egalement au programme: recherche d’insectes, fabrication de cabanes, pique-niques jeux d’eau à la piscine du centre…

