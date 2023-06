CLAIR MATIN DU 24 AU 30 JUILLET 2023 Centre de Vacances Clair Matin Saint-Paul-en-Chablais, 24 juillet 2023, Saint-Paul-en-Chablais.

CLAIR MATIN DU 24 AU 30 JUILLET 2023 24 – 29 juillet Centre de Vacances Clair Matin

Le séjour se déroulera au centre de Vacances « Clair Matin », Le Frenay – 74500 St Paul en Chablais.

Le Centre est situé au cœur du Pays de Gavot, entre les rives du lac Leman et les stations de ski des Portes du Soleil Bernex et Thollon Les Mémises, Evian étant à 10 km.

Ces locaux disposent de salles type salle de classe permettant la mise en place d’activité et d’une « salle des fêtes ».

Les couchages se font en chambres et dortoir.

Le séjour se déroulera du 24 au 29 JUILLET 2023.

Ce séjour s’inscrit dans une démarche de quartier, l’équipe suivant tout au long de l’année les jeunes concernés.

De plus, s’imprégnant du dispositif colos apprenante, cette action prend en compte les apprentissages du public, tant concernant la vie en collectivité que la découverte de la nature, sachant que certains de ces jeunes font partie du dispositif CLAS de l’OMA.

Durant ce séjour, deux thématiques prédominent : l’accompagnement à la scolarité et l’activité de plein air

En effet, l’OMJA intervient tout au long de l’année sur le territoire de la ville dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité.

En ce qui concerne les activités de plein air, le groupe pourra pratiquer : le VTT de descente, de l’équitation, du fantasticable (tyrolienne survolant la vallée), du rafting et une journée en base de loisirs.

Le principe est donc bien de donner accès à des sports peu pratiqués par les jeunes car trop chers tout en leurs donnant un apport autour des apprentissages.

Ce séjour « Colos apprenantes » fait partie des outils complémentaires qui nous permettent de travailler autour de l’investissement des jeunes dans leur projet.

Il est destiné aux jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans fréquentant les Maisons de la jeunesse des structures OMJA, Vallès et Emile Dubois

Dans le projet éducatif de l’Omja et plus particulièrement en ce qui concerne l’accompagnement scolaire « le projet Class », les « Colos apprenantes » est un outil complémentaire pour travailler sur nos objectifs

Des temps de discussion sont mis en place autour de thématiques sociétales qui touchent les jeunes et leurs familles.

Ces séjours permettant également la réflexion sur l’écologie et la nature en visitant des lieux du patrimoine local.

Nous travaillons également autour de valeurs comme la cohésion de groupe, l’entraide et l’émancipation

Centre de Vacances Clair Matin 546 route du chenay 74 500 St Paul en Chablais Saint-Paul-en-Chablais 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « direction.omja@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.omja.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0148338780 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T07:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T21:30:00+02:00

Sport Nature