Seyne-les-Arts ! (long) 24 juillet – 4 août Centre de vacances chantemerle 1105€ + 25€ de frais administratifs

Dans un grand centre situé dans une magnifique forêt de 7 hectares, nous te proposons de respirer un bon bol d’air frais et de vivre un séjour inoubliable !

Tu pourras décider de tes vacances avec plusieurs choix d’activités possibles : tu peux découvrir ou te perfectionner en jonglage, équilibre, acrobaties et pleins d’autres activités liées au cirque, dans un lieu spécialement aménagé. En parallèle, tu peux aussi t’initier à la danse, ou t’améliorer si tu danses déjà ! (jazz, comptemporian ou Hip Hop) avec des spécialistes de la discipline ! Le but est de prendre du plaisir à s’entraîner, pour terminer par un spectacle qui sera filmé et representé devant un public. On t’apprendra à gérer cette petite boule au ventre qui vient avant chaque moment important et qu’on appelle le stress ! Tu peux également pratiquer la boxe avec une passionnée de cette discipline, ou encore, tu peux découvrir les bases de la survie en forêt et construire une cabane avec tes copains pour dormir dedans ! Durant cette nuit sous les étoiles, on fera même un feu de camp pour griller quelques chamallows !

En plus de ces activités, tu pourras partir en pleine montagne à la découverte de la mythique Cabane des Mulets ! Si nous ne chantons pas trop fort (et trop faux), nous pourrons pique-niquer au milieu de marmottes.

Les animateurs, qui sont plein d’imagination, sont des vrais passionés de leur travail. Cela fait déjà des mois qu’ils préparent des veillées, qui te permettront de t’amuser et de te défouler à travers la musique, le théâtre ou le sport !

Centre de vacances chantemerle chantemerle 04140 Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-24T07:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T11:30:00+02:00

