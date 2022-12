Horizon 2058 Centre de vacances chantemerle Seyne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Seyne

Horizon 2058 Centre de vacances chantemerle, 23 juillet 2022, Seyne. Horizon 2058 23 – 31 juillet Centre de vacances chantemerle

650€ avec transport aller compris

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances chantemerle chantemerle 04140 Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Des survivants de la planète en 2058 parviennent à construire une machine à voyager dans le temps. Retour en 2022 pour trouver une équipe d’enfants porteurs d’espoir pour changer le futur.

En effet, les voyageurs témoignent qu’en 2058 l’environnement n’est plus viable du tout. Toute la planète est noir de déchets, les grandes multinationales ont créé des grands hangars de décontamination pour éviter que l’alimentaire ne propage des maladies et les états mettent en place des contrôles aux frontières, vérifient que les citoyens restent chez eux et obtiennent des médicaments ainsi qu’une connexion internet pour télé-travailler.

Alors ils ont 9 jours, durée maximale de leur voyage, pour apprendre aux enfants à écouter la nature, moins consommer, recycler et bricoler, après quoi ils retourneront en 2058 dans un futur espérons meilleur. Régulièrement dans la semaine ils feront des excursions dans le futur pour constater leur empreinte sur ce monde qui deviendra le leur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T09:00:00+02:00

2022-07-31T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Seyne Autres Lieu Centre de vacances chantemerle Adresse chantemerle 04140 Ville Seyne Age minimum 11 Age maximum 14 lieuville Centre de vacances chantemerle Seyne Departement Alpes-de-Haute-Provence

Centre de vacances chantemerle Seyne Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seyne/

Horizon 2058 Centre de vacances chantemerle 2022-07-23 was last modified: by Horizon 2058 Centre de vacances chantemerle Centre de vacances chantemerle 23 juillet 2022 Centre de vacances Chantemerle Seyne Seyne

Seyne Alpes-de-Haute-Provence