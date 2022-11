A la découverte du Jura Centre de Vacances CHALET CYCLAMEN Chaux-des-Crotenay Catégories d’évènement: Chaux-des-Crotenay

A la découverte du Jura 19 décembre 2022 – 22 décembre 2023 Centre de Vacances CHALET CYCLAMEN

Sur inscription auprès du référent jeunesse du centre social de La Madeleine

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de Vacances CHALET CYCLAMEN 1 rue des vignes 39150 Chaux des Crotenay Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté Mise en place d’un séjour du 19 au 23 décembre à la Chaux des Crotenays dans le Jura.

Les jeunes ont la possibilité de découvrir un milieu différent de leur quotidien: LA MONTAGNE.

Au programme:

visites de fruitières et de monuments locaux, ski, luge, randonnées en raquette, chien de traineau…

En complémentarité de ces activités encadrées par des professionnels diplômés et mis à disposition par les cyclamens, les animateurs d’AL2E proposeront d’autres actions de renforcement des apprentissages.

L’hébergement se fait en chalet collectif pour impliquer les jeunes dans les taches quotidiennes.

