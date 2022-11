A LA CONQUÊTE DE LA DOLE Centre de vacances chalet CYCLAMEN, 18 décembre 2022, Chaux-des-Crotenay.

A LA CONQUÊTE DE LA DOLE 18 – 22 décembre Centre de vacances chalet CYCLAMEN

Les transports sont gérés exclusivement par notre association. Nous partirons de Thibouville avec deux véhicules pour nous rendre sur le lieu du séjour.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances chalet CYCLAMEN 1 rue des vignes 39150 Chaux des Crotenay Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Public :

Notre projet vise à accompagner un public fragilisé par un environnement familial précaire empreint d’isolement social issu de quartier en zone prioritaire. Tous les jeunes bénéficient d’une mesure de protection et d’encadrement à leur domicile dans le cadre de la protection de l’enfance. Il relève de l’Aide sociale à l’Enfance. Ces jeunes âgés de 6 à 17 ans expérimenteront la séparation de leur milieu familial. Nous espérons par ce biais-là, impulser un désir d’autonomie afin qu’ils se raccrochent à un projet de vie.

Le projet a un socle commun : « Grandir par l’expérience ».

Nous allons travailler sur leur épanouissement tant individuel que collectif, sur leur confiance et le dépassement de soi.

Lieu du séjour :

Pour cela, le Jura a retenu toutes notre attention pour ses petits sommets accessibles et pour sa diversité d’activités. L’accueil se fait dans un centre de vacances « CYCLAMEN » situé à la Chaux des Crotenay (39150). Son projet associatif porte les valeurs de l’EDUCATION POPULAIRE depuis 60 ans.

L’équipe encadrante :

Deux des trois professionnels ont un diplôme issu de l’animation socio-culturel, à savoir, un BAFA, un BFD et un DEFA. Ils ont tous un diplôme d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur et l’un d’eux est inscrit dans une fédération de l’EDUCATION POPULAIRE.

L’équipe accompagnatrice respecte le ratio d’encadrement. Cette équipe sera renforcée par l’animateur de la strusture d’accueil, dont le projet pédagogique s’inscrit dans les principes de l’éducation au développement durable (restauration collective recyclage des dechets, chauffage compost) et par un guide de moyenne montagne.

Plusieurs activités seront organisées en fonction de la météo :

– Ascension de la Dole suivi d’une nuit en refuge,

– Découvertes des différentes cascades,

– Visite d’une fromagerie et dégustation,

– Création d’un livret numérique

– Découverte de la faune et de la flore,

– Apprentissage de l’utilisation d’une boussole et d’une carte IGN

– Veillées autour de jeux de société et éducatif

Transports :

Le transport s’effectuera avec deux véhicules.

Coût du séjour :

Compte tenu des situations précaires des familles, le séjour sera gratuit.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T08:30:00+01:00

2022-12-22T18:00:00+01:00