dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. centre de vacances chalet AIGLIERE ANCELLE Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Un séjour plein ski en altitude pour assurer de grandes sensations à tous ! Le chalet Aigliere est idéalement situé au pied des pistes… à 20 m du télésiège ! à disposition un grand panel de pistes de ski au programes 8 seances de ski apin encadrées par nos animateurs 1 séance de raquette à neige avce 1 guide de montagne , Les enfants pourront profiter des joies de la luge devant le chalet. Pour votre confort, départ et retour skis au pied, matériel de ski disponible sur place à l’arrivée. Nous vous accueillons en pension complète, Matériel et salle d’animation pour faire vivre à votre groupe des soirées thématiques : karaoké, jeux de société, soirée dansante …. Séjour d’une semaine : du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023

