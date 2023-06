DESTINATION BORD DE MER centre de vacances Bretignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer Bretignolles-sur-Mer Catégories d’Évènement: Bretignolles-sur-Mer

Vendée DESTINATION BORD DE MER centre de vacances Bretignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer, 18 juillet 2023, Bretignolles-sur-Mer. DESTINATION BORD DE MER 18 – 31 juillet centre de vacances Bretignolles sur mer 1.070 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus Séjour de 14 jours du 18 au 31 juillet 2023 A seulement 3 minutes de la plage, les enfants profietront d’un espace d’1 hectare d’aire de jeux et de détente, totalement protégé ! Au programme : Surf, Bodyboard, Accrobranche, Parc Aquatique, visite de l’aquarium de Vendée, Baignades en mer, randonnées pédestres, Pêche à pied à marée basse à la recherche des coquillages en tout genre, petites crevettes, galets… Découverte du milieu marin environnant – Concours de châteaux de sable… centre de vacances Bretignolles sur mer 17 avenue de Verdun 85470 Bretignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T08:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:00:00+02:00

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bretignolles-sur-Mer, Vendée Autres Lieu centre de vacances Bretignolles sur mer Adresse 17 avenue de Verdun 85470 Bretignolles sur mer Ville Bretignolles-sur-Mer Departement Vendée Age min 6 Age max 13 Lieu Ville centre de vacances Bretignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer

centre de vacances Bretignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretignolles-sur-mer/

DESTINATION BORD DE MER centre de vacances Bretignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer 2023-07-18 was last modified: by DESTINATION BORD DE MER centre de vacances Bretignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer centre de vacances Bretignolles sur mer Bretignolles-sur-Mer 18 juillet 2023