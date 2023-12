La Cabane aux Minots sur les pistes Centre de vacances Azur et Neige Montclar, 26 décembre 2023, Montclar.

Du 26 au 30 décembre Centre de vacances Azur et Neige 80€,90€,100€ selon le quotient CAF

Séjour au ski ACM de cereste.

« lA Cabane aux Minots »

Du 26 au 30 décembre

Contexte

Depuis sa création , L’ACM « La Cabane aux Minots » organise des vacances et des sorties variées pour les enfants de 3 à 15 ans pendant les vacances scolaires ainsi que des séjours accessoires au mois de juillet et au mois d’août.

Cette année, la commune de Céreste propose un séjour neige de 5 jours et 4 nuits consacré aux enfants de 7 à 12 ans (en priorité aux enfants de la commune de Céreste et aux extérieurs s’il reste des places). Les enfants auront le loisir de découvrir les joies de la glisse au travers de cours de ski tous les après-midis de ski le matin en petit groupe avec les animatrices et de descente de luges effrénées dans la station de ski de saint jean Montclar.

Présentation du lieu

Nous serons accueillis dans le centre de vacances « Azur et Neiges » à la station de ski de Saint Jean Montclar. La structure propose des chambres de 2 à 4 personnes, avec salle de bain privative et met à notre disposition une salle d’activités, une salle de jeux, et un coin cheminé. La structure se trouve à 3 km de la station du pied des pistes.

Public

Nous accueillerons sur ce séjour 12 enfants de 7 à 12 ans inscrits et fréquentant régulièrement l’ACM la cabane aux minots .

Équipe d’encadrement

Le séjour est organisé par la cabane aux minots et sera encadré par

• Ferri-Pisani Alexia, directrice adjointe et responsable d’animation.

• Galko Emilie, directrice et responsable des ressources humaines.

L’organisation

Départ : le 26 décembre à 10h derrière l’école de cereste

Retour : samedi 30 décembre à 16h derrière l’école de cereste

Au départ : Les enfants doivent partir avec leur tenue de ski , nous avons le premier cours de ski à 15h ce même jour.

Dans leur sac à dos :

• Bonnet + tour de cou + gants de ski (notés au nom de l’enfant)

• Lunettes

• Crème solaire et stick à lèvres (notés au nom de l’enfant)

• Gourde + pique-nique

Nous nous déplacerons en minibus, conduit par nos animatrices, Alexia et Émilie.

