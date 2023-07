séjour montagne et eau vive Centre de vacances Azur et Neige Montclar, 24 juillet 2023, Montclar.

séjour montagne et eau vive 24 – 28 juillet Centre de vacances Azur et Neige les tarifs sont selon le coefficient familial compris entre 80/90/100 euros certaine famille qui bénéficie des bons caf, aurons la part caf déduit pour leur séjour.

L’ACM de cereste avec les enfants de 7 à 11 ans organise un séjour de vacances qui se déroule dans la vallée de la blanche, nous serons hébergés au centre de vacances azure et neige, du 24 au 28 juillet 2023. Avec comme articulation d’apprentissage, le sport en pleine nature, la découverte et la préservation du milieu montagnard, l’apprentissage à la consommation d’une nourriture locale et saine. Au départ de cereste le lundi matin en bus nous partirons pour le parc animalier du lac de Serre-Ponçon ou nous sommes attendu pour pique-niquer. En début d’après-midi nous assisterons à un spectacle de rapaces au-dessus du lac dans un environnement inoubliable, puis nous aurons la chance de pouvoir être pris en photo rapace au poing et d’échanger avec les soigneurs. Une visite autonome sera articulée dans le parc avec les animateurs, jusqu’à 16h30 où nous retrouverons notre bus afin qu’il nous dépose au centre « azure et neige » à une vingtaines de minutes du parc. Le mardi, un quiz géant sera organisé de manière ludique pour cibler les acquis du groupe sur le thème de la sécurité des activités et du sport en montagne et sur la santé et l’alimentation. Des jeux de pistes et d’orientations seront organisés par les animateurs afin que le groupe s’approprie le lieu et son nouvel environnement ainsi que des baignades à la piscine par groupe sous la surveillance de notre SB. Une veillée grand jeu sera organisé « Le mystère d’azure et neige » Le mercredi, nous partirons faire une randonnée de moyenne montagne environ 1 h sur un GR balisé qui part d’azure et neige pour visiter une ferme pédagogique d’élevage d’alpaga et faire un atelier de feutrage de la laine avec confection de bracelets. Nous ferons une veillée contes de très bonne heure car nous nous levons tôt le lendemain pour une longue journée de rafting et de baignade. Le jeudi « Anaconda rafting vient nous chercher sur le lieu d’hébergement afin de descendre passer la journée sur la plage du lac au Lauzet ou nous ferons du rafting le matin et des jeux aquatiques et baignade avec notre SB, l’après-midi à la plage du lac. Enfin, le dernier soir, nous ferons une veillée pyjama Time’s up. Le vendredi, nous profiterons d’une matinée de détente pour faire un quiz géant afin de revenir sur les nouveaux acquis appris en cours de la semaine sur les thématiques menées tout au long du séjour. Enfin après le rangement du lieu d’accueil, nous partirons en bus pour être à cereste entre 17h et 17h30 le vendredi soir.

Centre de vacances Azur et Neige Montclar Montclar 11250 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « acmcereste04@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T21:00:00+02:00

2023-07-28T08:30:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

montagne et eau-vive