DÉCOUVERTES LITTORALES Atlantic camp 8 – 21 juillet centre de vacances au Moulineau Saint Vincent de Paul Tarifs établis au quotient familial

Partez à la decouverte de la côte altantique du bassin d’Arcachon au département des Landes.

Lors du séjour, les activités incontournables sont programmées,pour le reste, les jeunes pourront participer au choix du programme avec l’aide de l’équipe.

Les deux étapes de séjour se derouleront en centre de vacances.

Au programme, baignades, jeux de plage, randonnées et grands jeux, mais également:

Sorties et visites dune du pilat

Sortie en bateau au Cap Ferret et visite du phare,

Kayak sur le bassin d’Arcachon,

Initiation au surf,

Initiation Paddle,

Une randonnée en vélo,

Initiation à la pelote basque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:30:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

2023-07-21T08:30:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

Fontenay sous bois