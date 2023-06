Pratiques d’activités sportives et découverte de l’Auxois Centre de Vacances AAEP Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Seine

Côte-d'Or Pratiques d’activités sportives et découverte de l’Auxois Centre de Vacances AAEP Châtillon-sur-Seine, 18 juillet 2022, Châtillon-sur-Seine. Pratiques d’activités sportives et découverte de l’Auxois 18 – 22 juillet 2022 Centre de Vacances AAEP Autocars et véhicules de la structure. Les enfants participeront à des activités et des visites qui leur permettront de découvrir le patrimoine de l’auxois et de ses allentours. Des jeux favorisant les apprentissages en lectures, mathématiques et histoires seront proposées chaque jour de manière ludique. Centre de Vacances AAEP 2, rond point Francis Carco 21400 Châtillon sur Seine Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0380914322 »}, {« type »: « email », « value »: « clshcarco@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:30:00+02:00 – 2022-07-18T23:59:00+02:00

2022-07-22T00:00:00+02:00 – 2022-07-22T19:00:00+02:00 PATRIMOINE CULTURE Détails Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or Autres Lieu Centre de Vacances AAEP Adresse 2, rond point Francis Carco 21400 Châtillon sur Seine Ville Châtillon-sur-Seine Departement Côte-d'Or Age min 11 Age max 17 Lieu Ville Centre de Vacances AAEP Châtillon-sur-Seine

Centre de Vacances AAEP Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-sur-seine/

Pratiques d’activités sportives et découverte de l’Auxois Centre de Vacances AAEP Châtillon-sur-Seine 2022-07-18 was last modified: by Pratiques d’activités sportives et découverte de l’Auxois Centre de Vacances AAEP Châtillon-sur-Seine Centre de Vacances AAEP Châtillon-sur-Seine 18 juillet 2022