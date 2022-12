Séjour à la montagne Flumet Centre de vacance les charmettes Saint-Nicolas-la-Chapelle Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-la-Chapelle

Savoie

Séjour à la montagne Flumet Centre de vacance les charmettes, 9 août 2021, Saint-Nicolas-la-Chapelle. Séjour à la montagne Flumet 10 – 14 août 2021 Centre de vacance les charmettes dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacance les charmettes 73590 Saint-Nicolas-La-Chapelle Saint-Nicolas-la-Chapelle 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dans le cadre du séjour, la thématique montagne. Soit 6 jours/5 nuits, avec 13 jeunes et 2 accompagnateurs diplômés. C’est un séjour en pension complète, seules les activités ne sont pas prises en compte. Ces derniers dormiront dans un chalet et seront 4 par chambre. Ce séjour leur permettra de découvrir diverses activités de pleine nature, notamment du rafting, de la randonnée, canyioning, aussi la découverte de différents espaces de loisirs tel que le lac d’Annecy… Mais également la découverte culturelle de la ville et son histoire. Par ailleurs, ce séjour a pour objectif de rendre les jeunes plus autonomes.

