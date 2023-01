Neige et glisse Centre de vacance l’Armera Valmeinier Catégories d’Évènement: Savoie

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacance l’Armera Lieu-Dit l’Armera – 73450 Valmeinier Valmeinier 73450 Savoie Auvergne Rhône Alpes Station-village authentique, Valmeinier est nichée au cœur des Alpes du Nord, dans la vallée de la Maurienne en Savoie.

Village paisible au pied du grand domaine skiable Galibier-Thabor, ici la montagne est reine. Couronné par des sommets mythiques culminants à plus de 3000m d’altitude, vous ferez connaissance avec les éléments d’un panorama grandiose : les Aiguilles d’Arves, le Mont Thabor ou encore le Grand Galibier.

Cette situation géographique privilégiée garantit un enneigement de qualité pour se lancer sur les 160 km de pistes situés entre 1430m et 2 750m d’altitude et adapté à tous les niveaux : 1320 m de de dénivelé, 2 télécabines, 17 télésièges, 10 téléskis, 89 pistes balisées entretenues et 400 enneigeurs.

Un séjour au coeur des Alpes 100% nature !

Le centre de vacances « l’Armera » est situé sur la station de Valmeinier 1500, aux pieds des pistes.

Il est constitué de 3 chalets tous reliés entre eux par un bâtiment central.

Les espaces nuit sont situés dans les étages avec des chambres de 2 à 6 lits et des sanitaires communs.

Une salle d’activité est dédiée au groupe et des espaces communs sont accessibles à tous : une bibliothèque, une ludothèque, une salle de jeux avec babyfoot, table de ping-pong et billard, une salle multimédia et une salle de projection de 50 places.

La salle de restaurant a une vue panoramique sur la vallée et le village.

Les repas sont préparés sur place par un cuisinier professionnel qui ne manquera pas de faire découvrir la gastronomie savoyarde.

Le centre bénéficie d’un emplacement idéal au pied des pistes pour profiter pleinement des joies de la glisse.

