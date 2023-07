Visite du Centre de Tri – Amiens Centre de tri Veolia – Amiens Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Visite du Centre de Tri – Amiens

Centre de tri Veolia – Amiens
Amiens, 16 septembre 2023

Samedi 16 septembre, 09h00
Sur inscription. Nombre de places limité par créneau horaire

À l'occasion des 170 ans de Veolia, le Centre de Tri d'Amiens ouvre ses portes au grand public. Venez découvrir comment cet outil industriel doté d'une technologie de pointe répond aux objectifs de tri et de valorisation des déchets.

Le centre de tri d'Amiens assure le tri des déchets issus de la collecte sélective par le biais de technologies de pointe : TSA2 (tri séquentiel auto-adaptif), qui permet de trier automatiquement toutes les résines plastiques

Le tri télé-opéré via un écran tactile, qui permet le tri sans contact avec les déchets

Le robot max AI, un robot doté d’intelligence artificielle Il accueille des visites parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

