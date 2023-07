Visite du centre de tri de La Millière – Marseille (13) Centre de tri de La Millière – Marseille (13) Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

En cette année 2023, les Journées Européennes du Patrimoine mettent au coeur de leur 40ème édition, la valorisation du « Patrimoine Vivant ». Et par cette même occasion, Veolia célèbre ses 170 ans d’histoire.

Deux raisons pour ouvrir nos sites (centres de tri ou de valorisation énergétique, usines de production d’eau potable, stations d’épuration etc.) qui appartiennent à notre patrimoine industriel et écologique, où les connaissances et les savoir-faire pour protéger l’environnement se transmettent d’une génération à une autre.

Par la visite de ces lieux méconnus voire insoupçonnés, plongez dans leur histoire et, plus largement, dans l’histoire de l’environnement. Une histoire qui s’est elle-même écrite, en même temps que se sont constitués nos sociétés modernes depuis la Seconde Révolution Industrielle.

À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, la plateforme de tri de la Millière assure la réception, le tri et le transfert des déchets de 8 arrondissements à Marseille et de la commune d’Allauch en vue de leur recyclage et de leur valorisation.

Veolia propose à ses clients collectivités et industriels, des solutions adaptées et innovantes pour assurer la gestion globale de tous types de déchets, de leur collecte à leur valorisation sous forme de matière ou d’énergie, en s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire :

Tri, recyclage et valorisation via des installations dédiées équipées de technologies de plus en plus performantes, des déchets ménagers et des déchets industriels banals

Développement de filières qui lui permettent de réintroduire les matières secondaires produites dans l’économie

Transformation des matières organiques en compost pour les rendre à la terre

Production de chaleur et d’électricité à partir des déchets stockés ou incinérés.

Centre de tri de La Millière – Marseille (13) 17 Boulevard de la Millière, 13011 Marseille, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Veolia