Le Printemps de Soulac – 3ème édition Centre de Soulac Soulac-sur-Mer, 1 décembre 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Du 30 mars au 1er avril 2024, pour le week-end de Pâques, l’association Label Soulac en collaboration avec la mairie de Soulac dans le cadre des animations petites vacances et avec l’AEPS ( amicale de l’école primaire Soulacaise), et Lézard des Arts organisera le « PRINTEMPS DE SOULAC ».

Foire aux vins, marché aux fleurs et à l’artisanat sur la place de la basilique le Samedi et le Dimanche.

Samedi ateliers enfants , vélos, trottinettes et autres véhicules fleuris pour défiler dans la ville en musique.

Samedi et dimanche, parade et expositions de véhicules de collection.

Concert samedi après-midi et dimanche après-midi sur le parvis de la Basilique. Gratuit

Samedi soir, spectacle payant sur réservation à l’OT, au Palais des Congrès à 21h » Plaisir Coupable ».

Dimanche après-midi » Le bain Soulacais » en costumes d’époque avec parade.

Lundi: » Chasse aux œufs »..

2024-03-30 fin : 2024-04-01 . .

Centre de Soulac

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From March 30 to April 1, 2024, for the Easter weekend, the Label Soulac association, in collaboration with the Soulac town council as part of the « petites vacances » program, the AEPS (Soulac elementary school association) and Lézard des Arts, will be organizing the « PRINTEMPS DE SOULAC ».

Wine, flower and craft fair on the basilica square on Saturday and Sunday.

Saturday: children’s workshops, bicycles, scooters and other flowered vehicles for a musical parade through the town.

On Saturday and Sunday, a parade and exhibitions of vintage vehicles.

Concert on Saturday afternoon and Sunday afternoon in front of the Basilica. Free

Saturday evening, pay-what-you-can show (reservation required) at the Palais des Congrès, 9pm, « Plaisir Coupable ».

Sunday afternoon: « Le bain Soulacais » in period costume, with parade.

Monday: « Egg hunt ».

Del 30 de marzo al 1 de abril de 2024, para el fin de semana de Pascua, la asociación Label Soulac, en colaboración con el ayuntamiento de Soulac en el marco de las actividades de vacaciones anticipadas y con la AEPS (asociación de escuelas primarias de Soulac) y Lézard des Arts, organizará la « PRIMAVERA DE SOULAC ».

Feria del vino, mercado de flores y artesanía en la plaza de la basílica el sábado y el domingo.

Sábado: talleres infantiles, bicicletas, patinetes y otros vehículos decorados con flores para desfilar por la ciudad al son de la música.

El sábado y el domingo, desfile y exhibiciones de vehículos de época.

Concierto el sábado por la tarde y el domingo por la tarde delante de la Basílica. Gratis en

Sábado por la noche: « Plaisir Coupable » en el Palacio de Congresos a las 21:00 h (reserva obligatoria en la Oficina de Turismo).

Domingo por la tarde: « Le bain Soulacais » en traje de época con desfile.

Lunes: « Caza del huevo ».

Vom 30. März bis zum 1. April 2024, am Osterwochenende, organisiert der Verein Label Soulac in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Soulac im Rahmen der Animationen für die kleinen Ferien und mit dem AEPS (Freundeskreis der Grundschule Soulacaise) und Lézard des Arts den « PRINTEMPS DE SOULAC » (Frühling in Soulac).

Wein-, Blumen- und Kunsthandwerksmarkt auf dem Platz vor der Basilika am Samstag und Sonntag.

Am Samstag Kinderworkshops, Fahrräder, Roller und andere blumengeschmückte Fahrzeuge, die mit Musik durch die Stadt ziehen.

Samstag und Sonntag: Parade und Ausstellungen von Oldtimern.

Konzert am Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag auf dem Vorplatz der Basilika. Kostenlos

Samstagabend, kostenpflichtige Aufführung mit Reservierung beim TO, im Palais des Congrès um 21 Uhr » Plaisir Coupable ».

Sonntagnachmittag: « Le bain Soulacais » in historischen Kostümen mit Parade.

Montag: « Chasse aux ?ufiers » (Eierjagd).

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Médoc Atlantique