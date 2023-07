Don de Sang Centre de Séminaires Moliets-et-Maa, 25 juillet 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Est-ce que tu donnes pour les vacances? L’EFS a besoin de vous!

Ne pas venir à jeun. Etre âgé de 18 ans. se munir d’une pièce d’identité..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 12:30:00. .

Centre de Séminaires Place de la Bastide

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Are you donating for the vacations? The EFS needs you!

Do not come on an empty stomach. Be 18 years old. Bring an ID card.

¿Vas a donar para las fiestas? ¡La EFS te necesita!

No vengas con el estómago vacío. Ten al menos 18 años. Trae un documento de identidad.

Spendest du in den Ferien? Der EFS braucht dich!

Kommen Sie nicht mit leerem Magen. 18 Jahre alt sein und einen Ausweis mitbringen.

Mise à jour le 2023-07-06 par OTI LAS