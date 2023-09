La Popotte des Swing Cocottes Centre de Séminaire Moliets-et-Maa, 7 octobre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Un voyage dans le temps empli de Swing , de légèreté, de musique et de rire .

Laissez-vous porter par ce trio doucement déjanté qui met à l’honneur le féminin … dans toute sa splendeur !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 21:30:00. EUR.

Centre de Séminaire Place de la Bastide

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



A journey through time filled with swing, lightness, music and laughter.

Let yourself be carried away by this gently mad trio, which honors the feminine … in all its splendor!

Un viaje en el tiempo lleno de swing, ligereza, música y risas.

Déjese llevar por este trío suavemente desenfadado que rinde homenaje a lo femenino… en todo su esplendor

Eine Reise durch die Zeit, erfüllt von Swing, Leichtigkeit, Musik und Lachen.

Lassen Sie sich von diesem sanft verrückten Trio tragen, das die Weiblichkeit in den Vordergrund stellt … in all ihrer Pracht!

Mise à jour le 2023-09-19 par OTI LAS