Escapades : Visite du centre de secours Centre de Secours Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Escapades : Visite du centre de secours Centre de Secours, 8 mars 2023, Saint-Dizier. Escapades : Visite du centre de secours Mercredi 8 mars, 14h00 Centre de Secours

Entrée libre. Sur inscription uniquement.

Cette visite du centre de secours de Saint-Dizier, sera l’occasion d’échanger avec les hommes du feu et de découvrir leur quotidien. Sur inscription uniquement. Places limitées. Centre de Secours 15 rue de la Tambourine 52100 SAINT-DIZIER Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T14:00:00+01:00

2023-03-08T15:30:00+01:00 Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Centre de Secours Adresse 15 rue de la Tambourine 52100 SAINT-DIZIER Ville Saint-Dizier lieuville Centre de Secours Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Centre de Secours Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Escapades : Visite du centre de secours Centre de Secours 2023-03-08 was last modified: by Escapades : Visite du centre de secours Centre de Secours Centre de Secours 8 mars 2023 Centre de Secours Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne