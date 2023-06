Journée Portes Ouvertes – Sapeurs Pompiers Centre de secours La Celle-Saint-Cloud, 24 juin 2023, La Celle-Saint-Cloud.

Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes le 24 juin !

Le Centre d’Incendie et de Secours de La Celle Saint-Cloud / Bougival vous ouvre ses portes durant les « Journées Portes Ouvertes » le samedi 24 juin de 10h à 18h. Les sapeurs pompiers vous feront partager leur métier et passion dans la bonne humeur à travers des ateliers et des démonstrations.

A noter dans le programme de la journée :

11h : discours des autorités

15h : démonstration de secours routier

15h30 : démonstration incendie

Parmi les ateliers proposés:

Présentation du volontariat et des gestes qui sauvent (attention, pas d’attestation distribuée)

Ascension d’échelle aérienne

Parcours pompier pour les enfants

Présentation d’équipes spécialisées sapeurs-pompiers

Présentation des véhicules du centre (secours routier, incendie, secours à victime)

Tombola en lien avec l’amicale du Centre de secours de Poissy

Restauration (foodtruck, buvette et confiserie)

Centre de secours 8 bis avenue Charles de Gaulle, 78170 La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

Pompiers Secours