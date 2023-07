Formation PSC1 et IRR : pour apprendre les gestes qui sauvent Centre de secours des Sapeurs-Pompiers, rue Saint-Barthélémy Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Formation PSC1 et IRR : pour apprendre les gestes qui sauvent Centre de secours des Sapeurs-Pompiers, rue Saint-Barthélémy Chateauneuf-sur-loire, 16 juillet 2023, Chateauneuf-sur-loire. Formation PSC1 et IRR : pour apprendre les gestes qui sauvent Dimanche 16 juillet, 08h45 Centre de secours des Sapeurs-Pompiers, rue Saint-Barthélémy Voir https://loiret.croix-rouge.fr Apprenez les gestes qui sauvent avec cette formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) et IRR (initiation à la réduction des risques) Centre de secours des Sapeurs-Pompiers, rue Saint-Barthélémy Centre de secours des Sapeurs-Pompiers, rue Saint-Barthélémy, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 53 30 76 »}, {« type »: « link », « value »: « https://loiret.croix-rouge.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

