Réunion publique : Recrutement de Sapeurs-Pompiers Volontaires Centre de Secours de Senlis, 30 avril 2023, Senlis. Réunion publique : Recrutement de Sapeurs-Pompiers Volontaires Dimanche 30 avril, 09h00 Centre de Secours de Senlis Entrée libre et gratuite Au programme : Présentation de l’activité et du centre de secours

Déroulement d’une garde

Les formations et de l’évolution dans son engagement

Les étapes d’un recrutement

… Venez à la rencontre des pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise, ils répondront à vos questions et vous orienteront. Centre de Secours de Senlis 2 Rue du Moulin Saint-Etienne Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T09:00:00+02:00 – 2023-04-30T12:00:00+02:00

