Cet évènement est passé Journée portes-ouvertes des sapeurs pompiers d’Aussonne – Samedi 16 septembre Centre de Secours d’Aussonne Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Journée portes-ouvertes des sapeurs pompiers d’Aussonne – Samedi 16 septembre Centre de Secours d’Aussonne Aussonne, 16 septembre 2023, Aussonne. Journée portes-ouvertes des sapeurs pompiers d’Aussonne – Samedi 16 septembre Samedi 16 septembre, 09h00 Centre de Secours d’Aussonne Renseignements Samedi 16 septembre de 9 à 17h, chemin l’Uliet, venez découvrir le monde des sapeurs pompiers d’Aussonne avec une journée riche en activités pour petits et grands. Centre de Secours d’Aussonne Chemin d’Uliet, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « asp.aussonne@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.sdis31.fr/aussonne »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 portes-ouvertes animations Détails Catégories d’Évènement: Aussonne, Haute-Garonne Autres Lieu Centre de Secours d'Aussonne Adresse Chemin d'Uliet, 31840 Aussonne Ville Aussonne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Centre de Secours d'Aussonne Aussonne latitude longitude 43.663828;1.344572

Centre de Secours d'Aussonne Aussonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussonne/