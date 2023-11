Inauguration du centre de santé Centre de santé Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

Quelques semaines après son ouverture, votre nouveau Centre de santé vous ouvreses portes pour un temps convivial.

À PARTIR DE 16H30 :

– Visites guidées

L’association Accompagnement Soins et Santé, gérante du Centre de santé, guidera votre visite et répondra à vos questions.

Vous découvrirez cet espace dédié aux soins et à la prévention.

Des professionnels libéraux sont également installés au sein de

cet équipement.

– Animations

Retrouvez plusieurs associations de votre quartier sur leur stand et des animations pour prendre soin de vous avec notamment :

• la nutrition par l’association Du pain sur la planche

• la médiation en santé par l’association Les Forges Médiation

– Goûter convivial offert

Des saveurs concoctées par l’association Vivre Libre 44

17h15 : inauguration en présence de Johanna Rolland, Maire de Nantes, des partenaires ainsi que des professionnels qui animent le Centre de santé

Centre de santé 2 rue de la Jalotterie à Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T16:30:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

