Cécile Dupey Le Coz

Amor incognito

Dessins & pastels

28 novembre 2023 – 01 mars 2024

Depuis son enfance, il ne s’est pas passé une journée sans qu’elle ne croque sur une feuille de papier un fragment de son imagination fantaisiste. Sa curiosité insatiable la pousse à explorer différentes techniques – peinture, dessin, pastel, aquarelle, encre de chine. À expérimenter plusieurs matieères, supports et outils – papier, carton, bois, brosse, crayon et stylo.

Suivant les traces du surréalisme, attirée également par l’art brut, Cécile s’inspire de son quotidien et de l’actualité. Des comics aussi. Développant un univers foisonnant aux multiples détails.

Sa fantaisie – toute de fraicheur et de sincérite – nous touche profondément.

Francis Leonesi

* Les expositions au Centre de santé sont une extension de Angle d’art

Exposition visible aux horaires d’ouverture du Centre

Fermée les jours fériés

Centre de santé Elsa Rustin

13 rue Sadi Carnot

93170 Bagnolet

M° Gallieni

angledart-bagnolet.com

