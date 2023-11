ANIMATIONS MAGIQUES centre de Saint-Quirin, 2 décembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

Venez assister aux animations magiques prévues en ce temps de l’Avent à Saint-Quirin :

samedi : Cirque de rue en déambulation, conte et concert de reprises, jazz, fanfare et une restauration dès 14h00

dimanche : Concert d’orgues et projection de contes en matinée puis animations et déambulations le reste de la journée. Restauration dès 12h00

Il y aura également deux temps forts chaque jour en fin de journée ou soirée : un concert et un spectacle de feu !. Tout public

Dimanche 2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Come and enjoy the magical events planned for this Advent season in Saint-Quirin:

saturday: Wandering street circus, storytelling and a concert of covers, jazz, brass band and food from 2:00 p.m

sunday: Organ concert and storytelling in the morning, followed by entertainment and strolls the rest of the day. Catering from 12:00 p.m

There will also be two highlights each day at the end of the day or evening: a concert and a fire show!

Venga a disfrutar de los acontecimientos mágicos previstos para este tiempo de Adviento en Saint-Quirin:

sábado: Circo callejero, cuentacuentos y concierto de versiones, jazz, brass band y refrescos a partir de las 14:00 h

domingo: Concierto de órgano y cuentacuentos por la mañana, seguidos de animaciones y espectáculos callejeros durante el resto del día. Restauración a partir de las 12.00 horas

También habrá dos momentos destacados cada día al final de la jornada o por la noche: ¡un concierto y un espectáculo de fuego!

Besuchen Sie die zauberhaften Veranstaltungen, die in dieser Adventszeit in Saint-Quirin geplant sind:

samstag: Straßenzirkus, Märchen und Konzert mit Coverversionen, Jazz, Blaskapelle und einer Restauration ab 14.00 Uhr

sonntag: Orgelkonzert und Märchenvorführung am Vormittag, dann den Rest des Tages Unterhaltung und Umzüge. Verpflegung ab 12.00 Uhr

Es wird außerdem jeden Tag zwei Höhepunkte am Ende des Tages oder Abends geben: ein Konzert und eine Feuershow!

