du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Derrière un écran, difficile de savoir si un joueur est un enfant ou un adulte, un homme ou une femme, valide ou en situation de handicap. Le jeu vidéo est une activité de loisir particulièrement inclusive : les éditeurs de jeux sont sensibles à la problématique de l’accessibilité. La France compte quelques 6 millions d’handi-joueurs. Ils en connaissent les bienfaits, thérapeutiques, mais aussi l’amélioration de la confiance en soi et l’appartenance à une communauté de joueurs. Pourtant, les nombreuses solutions techniques qui permettent d’accéder à cette activité demeurent insuffisamment connues. Sur ce stand, vous pourrez tester et découvrir 4 jeux accessibles avec un handicap moteur. Nous présenterons un Raspberry Pi configuré avec le logiciel RecalBox et une manette Xbox adaptative, ainsi que plusieurs ordinateurs portables équipés de contacteurs, joysticks, trackball, commande à la tête et commande oculaire, permettant de jouer en ligne à une série de jeux adaptés. Découvrez un ensemble de services pour accompagner les personnes en situation de handicap dans le domaine des jeux vidéo et des nouvelles technologies. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T12:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T19:00:00

