Début : 2024-01-18 16:00:00

fin : 2024-01-18 17:30:00 . Au cours de cet atelier vous verrez les possibilité d’utilisation d’une brodeuse numérique et repartirez avec une réalisation. EUR.

Centre de Ressources Numériques – Fablab Rue des Maquis Autunois Morvan

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

