Découvrez une maquette de la cathédrale Saint-Étienne en Lego Centre de Ressources Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Découvrez comment les concepteurs ont réalisé la maquette en légo de la Cathédrale. Vous en apprendrez plus sur l’architecture.

Cet atelier est à destination des adolescents et adultes.

Centre de Ressources Place d'Armes, Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est Centre d'information et pôle d'animation situé Place d'Armes (sous Chapiteau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

Sylvain De Pellegrin & Sarah Muller